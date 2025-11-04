Edenred vise un Ebitda entre +2% et 4% en 2026 et à +8-12% en 2027 et 2028

Edenred EDEN.PA a annoncé mardi anticiper une croissance annuelle de son Ebitda comprise entre 2 et 4% en 2026 et comprise entre 8 et 12% en 2027 et 2028, le spécialiste des titres-restaurant dévoilant ses objectifs financiers à l'occasion d'une journée des investisseurs.

Le groupe, qui a détaillé son plan stratégique "Amplify25-28", dit également prévoir un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65% sur chaque année couverte par le plan.

"Nous confirmons ainsi notre ambition de viser plus de 5 milliards d'euros de revenus en 2030, une ambition à laquelle participeront les acquisitions que nous mènerons dans le respect de la plus stricte discipline financière", a déclaré dans un communiqué Bertrand Dumazy, président et directeur général d'Edenred.

Afin de mettre en oeuvre ce plan, Edenred dit pouvoir compter notamment sur des investissements stratégiques en intelligence artificielle (IA) et en technologie "au service d'une offre augmentée et d'une plus grande productivité".

"En mettant l'IA et l'exploitation des données au cœur de notre modèle, notre intention est d'attirer plus de clients, d'accroître le nombre et la valeur des solutions que nous leur proposons et rendre notre base d'utilisateurs plus active pour mieux la valoriser", a déclaré Bertrand Dumazy.

Le groupe dit également prévoir de renforcer ses lignes de métier et son portefeuille de solutions grâce à des acquisitions stratégiques et d'augmenter progressivement le dividende.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)