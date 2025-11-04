 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,04
-1,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred vise un Ebitda entre +2% et 4% en 2026 et à +8-12% en 2027 et 2028
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 07:48

Edenred EDEN.PA a annoncé mardi anticiper une croissance annuelle de son Ebitda comprise entre 2 et 4% en 2026 et comprise entre 8 et 12% en 2027 et 2028, le spécialiste des titres-restaurant dévoilant ses objectifs financiers à l'occasion d'une journée des investisseurs.

Le groupe, qui a détaillé son plan stratégique "Amplify25-28", dit également prévoir un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65% sur chaque année couverte par le plan.

"Nous confirmons ainsi notre ambition de viser plus de 5 milliards d'euros de revenus en 2030, une ambition à laquelle participeront les acquisitions que nous mènerons dans le respect de la plus stricte discipline financière", a déclaré dans un communiqué Bertrand Dumazy, président et directeur général d'Edenred.

Afin de mettre en oeuvre ce plan, Edenred dit pouvoir compter notamment sur des investissements stratégiques en intelligence artificielle (IA) et en technologie "au service d'une offre augmentée et d'une plus grande productivité".

"En mettant l'IA et l'exploitation des données au cœur de notre modèle, notre intention est d'attirer plus de clients, d'accroître le nombre et la valeur des solutions que nous leur proposons et rendre notre base d'utilisateurs plus active pour mieux la valoriser", a déclaré Bertrand Dumazy.

Le groupe dit également prévoir de renforcer ses lignes de métier et son portefeuille de solutions grâce à des acquisitions stratégiques et d'augmenter progressivement le dividende.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EDENRED
23,2500 EUR Euronext Paris -8,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes chutent à l'ouverture
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:21 

    Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    Nouveaux CEO pour la Suisse et la santé chez AXA
    information fournie par Zonebourse 04.11.2025 09:17 

    AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite

  • Les bannières de Shein sur la façade du BHV à Paris, le 3 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Poupées sexuelles: "nous collaborerons à 100% avec la justice", assure le porte-parole de Shein
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:10 

    "Nous collaborerons à 100% avec la justice", a affirmé mardi le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat, sur la radio RMC, assurant également que l'entreprise était prête à partager les noms des acheteurs de poupées sexuelles d'apparence enfantine, à caractère ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les enjeux et les contours de la conférence Travail et Retraites dévoilés mardi
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:08 

    La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. L'ensemble des autres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank