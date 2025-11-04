Edenred vise un Ebitda à +2-4% en 2026 et à +8-12% en 2027 et 2028

Edenred EDEN.PA a annoncé mardi anticiper une croissance annuelle de son Ebitda comprise entre 2 et 4% en 2026 et comprise entre 8 et 12% en 2027 et 2028, le spécialiste des titres-restaurant dévoilant ses objectifs financiers à l'occasion d'une journée des investisseurs.

Le groupe, qui a détaillé son plan stratégique "Amplify25-28", dit également prévoir un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65% sur chaque année couverte par le plan.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)