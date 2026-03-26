Edenred visé par une enquête de l'autorité italienne de la concurrence

L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Edenred EDEN.PA et sa filiale Edenred Italia S.R.L., liée à un éventuel abus de position dominante sur le marché national de la fourniture de chèques-repas aux salariés.

L'AGMC estime dans un communiqué que le groupe français de titres restaurants a mis en place une stratégie visant à répercuter des coûts injustifiés sur les grandes chaînes de distribution, notamment en modifiant unilatéralement les modalités d'acceptation des chèques-repas électroniques.

(Rédigé par Augustin Turpin)