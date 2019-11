EDENRED victime d'une cyberattaque

Edenred a pris contact avec les autorités et les instances de réglementation concernées.

(AOF) - Edenred S.A. a annoncé avoir été victime d'une infection de ses systèmes d'information par des logiciels malveillants le 21 novembre 2019. Edenred analyse actuellement l'étendue de l'attaque. Dès détection de l'attaque, le groupe assure avoir immédiatement mis en place des mesures préventives afin de se protéger contre toute infection ultérieure, en conformité avec sa politique de cyber-sécurité. Edenred s'engage à utiliser tous les moyens disponibles pour protéger ses opérations et les informations de ses clients.

