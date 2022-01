Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: un relèvement de recommandation soutient le titre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Signant un gain de 1,1%, l'action Edenred s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris suite à un relèvement des analystes de Berenberg, qui ne recommandent plus de vendre le titre de l'émetteur de cartes prépayées.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier évoque un profil de risque 'plus équilibré' autour de la valeur, qui le conduit à adopter un conseil 'conserver' assorti d'un objectif de cours qui reste de 35 euros.



'Depuis que nous avons repris la couverture du titre en août 2021, le cours de Bourse a perdu 24% et sous-performé l'indice STOXX Europe 600 de 25%, une sous-performance qui perdure depuis maintenant trois ans puisque l'action est inchangée en valeur absolue depuis plus de trois ans', poursuit-il.



Dans ce contexte, Berenberg estime que la valorisation du titre ne lui semble plus 'anormalement chère' aujourd'hui.





