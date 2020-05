Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : tente d'atteindre la barre des 37,5E Cercle Finance • 05/05/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - Edenred tente d'atteindre la barre des 37,5E testé les 27 et 29 avril en clôture. L'objectif secondaire se situe vers 38,1E, au 'fixing' d'ouverture du 30 avril. En cas de rechute, le support reste clairement identifiable à 33E (22/04).

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +5.33%