Edenred : surveiller le franchissement des 38,5E

(CercleFinance.com) - Un 'algo funiculaire' tracte le CAC au-delà des 7.550 et Edenred s'inscrit en tête du peloton des '40' : surveiller l'éventuel franchissement des 38,5E au cours des prochaines heures, cela pourrait déboucher sur un rallye en direction de 39,4E, l'ex-plancher du 28/06, puis 40E, l'ex-support du 9 juillet.





Valeurs associées EDENRED 38,21 EUR Euronext Paris +1,62%