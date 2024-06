Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : se hisse vers 45,8E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) -Edenred poursuit le rebond amorcé sur 42E et se hisse vers 45,8E, c'est à dire au contact de la résistance oblique unissant de précédents sommets situés à 48E, 56,4 puis 58,6E (les 13 mai, 20 février et 22 janvier) qui sont autant de cibles à moyen terme.





Valeurs associées EDENRED 46.22 EUR Euronext Paris +4.71%