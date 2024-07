Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : sauve le support des 40E information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - C'est à la limite du 'bear trap', la cassure -marginale- du plancher des 40E ce 2 juillet laissait craindre une glissade vers 36,45E, le support du 4 février.

Le rebond vers 41,5E n'écarte pas tout risque de poursuite de la baisse : il faudrait que le titre parvienne à inverser la vapeur au-delà de 42,8E





Valeurs associées EDENRED 41,31 EUR Euronext Paris +3,02%