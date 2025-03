Edenred, Saint-Gobain, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Amplitude Surgical

Le spécialiste des technologies chirurgicales présentera ses résultats du premier semestre.

Bilendi

Le spécialiste des technologies et des services digitaux rendra compte ses résultats annuels.

Entech

Entech a publié ses résultats annuels sur l'exercice 2024 qui a été "exceptionnellement de 9 mois afin de fixer la date de clôture de l'exercice comptable du groupe au 31 décembre". Au cours de cette période, Entech a affiché une perte nette de 602 000 euros contre une perte de 2,9 millions d'euros entre fin mars 2023 et mars 2024. Son Ebitda ressort à 849 000 euros contre un Ebitda négatif à 1,196 million d'euros, faisant ressortir une marge brute de 36,1%. Le chiffre d'affaires ressort à 35,23 millions d'euros contre 45,46 millions au 31 mars 2024 sur 12 mois.

Edenred

Le conseil d'administration d'Edenred a arrêté les propositions de renouvellements et de nominations d'administrateurs qui seront soumis à l'Assemblée générale de la société, prévue le 7 mai 2025 . Les renouvellements des mandats d'administrateur de Nathalie Balla, Sylvia Coutinho et Monica Mondardini et de Philippe Vallée seront proposés pour une durée de 4 ans. Il sera également proposé la nomination de Thierry Delaporte et de Madame Kristell Rivaille, pour une durée initiale de 3 ans.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client détaillera ses résultats annuels.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale dévoilera ses résultats annuels.

Herige

Herige, spécialiste des matériaux de construction, a fait part au titre de son exercice 2024 d'un résultat net de 15,4 millions d'euros contre 10,1 millions un an plus tôt. Son Ebitda s'établit à 19,5 millions d'euros, en recul de 16,6 millions, soit une marge de 4,8% en retrait de 3 points par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires de 406,1 millions d'euros accuse un recul de 11,9%. "Dans un marché de la construction dégradé, le directoire proposera à l'assemblée générale 2025 le non-versement de dividende au titre de l'exercice 2024", indique un communiqué.

High Co

Le spécialiste marketing et communication indiquera ses résultats annuels.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction, annonce la délivrance d'un brevet européen pour son ciment 0% clinker H-EVA. "L'obtention du brevet H-EVA en Europe représente une avancée majeure dans notre feuille de route R&D. Cette étape renforce nos barrières à l'entrée et confirme notre leadership technologique sur le marché des ciments décarbonés. Cette reconnaissance européenne est un atout clé additionnel pour accélérer notre développement international et nouer de futurs partenariats", précise le groupe dans un communiqué.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale présentera ses résultats annuels.

LDC

Le groupe LDC a annoncé le 4 mars dernier un projet d'augmentation de capital réservée à la société Soccad 2, société regroupant des salariés du groupe LDC. Pour permettre la souscription à cette augmentation de capital, Soccad 2 a décidé à son niveau une augmentation de capital réservée auxdits cadres salariés. Cette société a dû reporter son opération en raison d'incertitudes fiscales nées de la loi de finances pour 2025. En conséquence, le directoire de LDC a décidé d'annuler l'augmentation de capital réservée à Soccad 2.

Quadient

La plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables livrera ses résultats annuels.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme annoncera ses résultats annuels.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce le lancement d'une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros en 2 tranches : 700 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 2,75% et 500 millions d'euros à 8 ans avec un coupon de 3,50%. "Avec cette opération, le spécialiste des matériaux et produits pour la construction a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper ses besoins de refinancement à venir", précise un communiqué.

Sanofi

La FDA a accordé une procédure accélérée au candidat-vaccin à ARNm de Sanofi pour la prévention des infections à Chlamydia (ou chlamydiose). "Cette décision repose sur le fait que le candidat-vaccin a le potentiel de remédier à des infections graves et de répondre à un besoin de santé publique encore non pourvu", a fait savoir le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

Sidetrade

Le spécialiste des applications Order-to-Cash basé sur l'IA présentera ses résultats annuels.

Trigano

Le spécialiste des véhicules de loisirs publiera ses résultats annuels.

Viridien

Viridien annonce avoir finalisé l'émission d'obligations seniors garanties à échéance en octobre 2030 d'un montant nominal total de 450 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 10% et d'un montant nominal total de 475 millions d'euros et portant intérêt au taux de 8.5% (les "obligations"). Les obligations sont garanties par certaines filiales de Viridien. sur une base senior.