Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred s'attend à une baisse d'activité accentuée au T2 Reuters • 23/04/2020 à 07:13









23 avril (Reuters) - * EDENRED-CA DU T1 EN HAUSSE DE 6,3% À 395 MILLIONS D'EUROS * EDENRED S'ATTEND A UN NET REPLI DE L'ACTIVITÉ AU T2 * EDENRED LANCE UN PLAN D'ÉCONOMIES DE 100 MILLIONS D'EUROS ET REVOIT SES PROJETS D'INVESTISSEMENT (Bureau de Paris)

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris 0.00%