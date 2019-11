Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : retour à la normale après une attaque informatique Cercle Finance • 25/11/2019 à 07:42









(CercleFinance.com) - Edenred annonce le retour à la normale de ses opérations après une attaque de ses systèmes d'information par un logiciel malveillant le 21 novembre, le groupe précisant que ce logiciel de nouvelle génération est désormais identifié et ne s'est pas propagé. Le retour à la normale rapide des activités d'Edenred a été rendu possible grâce aux mesures de précaution prises immédiatement après l'attaque, notamment la déconnexion des systèmes afin de protéger les activités commerciales et les opérations des clients. 'Aucun élément n'indique, à ce stade, que des données personnelles de quelque sorte que ce soit aient été volées ou consultées, ni qu'une contamination ou propagation auprès des clients d'Edenred soit à déplorer', ajoute le groupe de services.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris 0.00%