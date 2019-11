EDENRED : retour à la normale après la cyberattaque

(AOF) - Victime d'une attaque de ses systèmes d'information par un logiciel malveillant le 21 novembre 2019, Edenred a progressé rapidement dans la restauration des services affectés au cours des deux derniers jours, permettant la reprise progressive de ses activités. Le logiciel malveillant, de nouvelle génération, est désormais identifié et ne s'est pas propagé, a indiqué le groupe français.

Le retour à la normale rapide des activités d'Edenred a été rendu possible grâce aux mesures de précaution prises immédiatement après l'attaque, notamment la déconnexion des systèmes afin de protéger les activités commerciales et les opérations des clients.

Selon des analyses approfondies, réalisées avec le soutien des meilleurs spécialistes et experts externes du domaine, aucun élément n'indique, à ce stade, que des données personnelles de quelque sorte que ce soit aient été volées ou consultées, ni qu'une contamination ou propagation auprès des clients d'Edenred soit à déplorer.

Edenred reste pleinement mobilisé pour assurer à ses clients la meilleure qualité et la continuité de ses services. Le groupe a agi avec la plus totale transparence à leur égard, et continuera de le faire sans aucune réserve, a conclu Edenred.