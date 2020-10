Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred renoue avec la croissance organique au T3 Reuters • 22/10/2020 à 07:05









22 octobre (Reuters) - Edenred SA EDEN.PA a annoncé jeudi à l'occasion de sa publication trimestrielle: * EDENRED RENOUE AVEC LA CROISSANCE ORGANIQUE AU T3 * EDENRED-LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL PROGRESSE DE 0,5% À DONNÉES COMPARABLES APRÈS UN REPLI DE 15,5% AU T2 * EDENRED CONFRME SON PLAN D'ÉCONOMIES DE 100 MILLIONS D'EUROS EN 2020 * EDENRED RESSERRE SON OBJECTIF D'EBITDA 2020, DÉSORMAIS COMPRIS ENTRE 550 MILLIONS D'EUROS ET 600 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur EDEN.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris 0.00%