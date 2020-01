EDENRED renforce sa présence aux Emirats Arabes Unis

(AOF) - Edenred a annoncé l'acquisition du portefeuille de cartes salaires de la société Mint, second opérateur spécialisé dans la distribution et la gestion des salaires des travailleurs non ou sous-bancarisés aux Emirats Arabes Unis. Près de 600 000 salariés, actuellement porteurs de cartes salaires Mint, devraient bénéficier des multiples services proposés via la carte C3 et son application mobile myC3card. Le groupe français compte plus d'un million d'utilisateurs de sa solution C3 aux Emirats. Le montant de l'acquisition n'a pas été précisé, elle sera relutive sur l'EBIT du groupe dès 2020.

L'activité de cartes salaires de Mint, dont les clients sont en majorité situés à Abu Dhabi, a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2019. Principalement présent à Dubaï, Edenred complète, via cette acquisition, son exposition géographique et renforce significativement sa visibilité sur ce marché. Avec plus d'1,6 million d'utilisateurs combinés, Edenred bénéficiera d'importants effets d'échelle liés à son modèle de plateforme d'intermédiation B2B2C et à ses actifs technologiques globaux.

Aux Emirats Arabes Unis, près de 60 % de la population active est exclue du système bancaire, et la réglementation locale qui impose la traçabilité des salaires.

Arnaud Erulin, Directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Edenred a déclaré: " Edenred améliore le quotidien des travailleurs sous ou non-bancarisés résidant aux Emirats arabes unis, via une application mobile, enrichie chaque année de nouvelles fonctionnalités au plus près de leurs besoins. Grâce au savoir-faire commercial et technologique d'Edenred, plus d'un million de salariés bénéficient aujourd'hui de cette offre de services unique aux Emirats arabes unis, contre 400 000 il y a cinq ans. Et nous sommes heureux d'étendre désormais son accès à près de 600 000 porteurs de cartes Mint. "