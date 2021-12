Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Edenred remporte un contrat avec le Cameroun information fournie par AOF • 21/12/2021 à 08:59



(AOF) - Le Cameroun choisit les solutions digitales d'Edenred pour optimiser la gestion de son nouveau programme de subventions aux caféiculteurs et cacaoculteurs locaux. Avec la solution Agri Edenred, le gouvernement camerounais met en place un dispositif digital de paiement fléché qui garantira l'allocation simple, rapide et sécurisée des subventions agricoles dans le cadre du " Guichet Producteurs ", un programme de financement direct à destination de plus de 600 000 producteurs de cacao et de café, visant à développer cette filière clé pour l'activité économique du pays.





AOF - EN SAVOIR PLUS