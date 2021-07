Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : relèvement d'objectif pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 07:57









(CercleFinance.com) - Edenred réhausse son objectif de croissance organique d'EBITDA à minimum +9% contre +6% précédemment, malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, et entend ainsi générer un EBITDA 2021 compris entre 620 et 670 millions d'euros. Il publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net part du groupe en progression de 33% à 133 millions d'euros, et un EBITDA en hausse de 16% à 295 millions (+21% en données comparables) traduisant une progression de deux points de la marge d'EBITDA, à 39%. Le revenu total du groupe de titres de services prépayés s'est accru de 9% à 757 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 15% en données comparables, avec une accélération à +30% en comparable au deuxième trimestre.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris 0.00%