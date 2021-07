Edenred relève son objectif annuel d'EBITDA

AOF - EN SAVOIR PLUS

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Après avoir renoué avec la croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies au premier trimestre 2021, Edenred a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre. Nous avons ainsi bien plus que rattrapé la baisse d'activité que le Groupe a connue en 2020, puisque nous avons généré une croissance de près de 10% par rapport au premier semestre 2019".

Pour 2021, Edenred réhausse son objectif de croissance organique d'EBITDA à au moins 9% contre +6% précédemment, malgré les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie et au timing de sortie de la crise sanitaire. Le groupe entend ainsi générer un EBITDA 2021 compris entre 620 millions d'euros et 670 millions d'euros.

(AOF) - Edenred a publié ce matin un résultat net part du groupe de 133 millions d'euros, en progression de 33% au premier semestre 2021. Son EBITDA de 295 millions d'euros est en hausse de 21% en données comparables (+16% en données publiées) traduisant une progression de 2 points de la marge d'EBITDA, à 39%. Le chiffre d'affaires opérationnel du spécialiste des solutions transactionnelles pour les professionnels a quant lui augmenté de 15% sur un an sur le semestre, et de 10% par rapport au premier semestre 2019. Le revenu total atteint ainsi les 757 millions d'euros (+15% en organique).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.