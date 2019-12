Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : rejet d'une décision défavorable de l'AC Cercle Finance • 18/12/2019 à 13:28









(CercleFinance.com) - Edenred indique contester la décision de l'Autorité de la concurrence (AC) française notifiée ce jour à la Centrale de Remboursement des Titres et à plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Edenred France. Il explique 'ne pas partager pas l'analyse de l'Autorité de la concurrence, notamment son appréciation du caractère concurrentiel du marché français des titres-restaurant', pointant 'l'ouverture et le fort dynamisme' de ce marché. Réfutant donc 'catégoriquement' les deux griefs reprochés par l'Autorité, le fournisseur de titres de services prépayés va faire appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Paris, pour en demander l'annulation.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +0.28%