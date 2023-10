Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: refranchit le palier de 53E information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - Edenred refranchit le palier de 53E et le prochain objectif sera le comblement des 56E puis des 59,5E.



Le prochain objectif est sur le niveau des 62/61,7E: il faut surveiller la résistance aussi des 59,4/59,35E.







Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +1.42%