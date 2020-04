Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : réduction de 20% du dividende 2019 Cercle Finance • 07/04/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Edenred annonce que son conseil d'administration a décidé de ramener le montant du dividende qui sera proposé au titre de 2019 à 0,70 euro par action, soit une baisse de 20% par rapport au dividende initialement annoncé. Cette décision sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 7 mai prochain, réunion qui se tiendra à huis clos. Les modalités de paiement du dividende restent inchangées. En outre, le PDG Bertrand Dumazy renonce à 25% de sa rémunération de 2020, de même que les membres du comité exécutif et du conseil d'administration, les sommes ainsi dégagées permettant d'abonder le fonds 'More than Ever'.

