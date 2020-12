EDENRED recrute une nouvelle directrice de la Communication

(AOF) - Emmanuelle Châtelain rejoint Edenred en tant que directrice de la Communication. Basée à Issy-les-Moulineaux, elle rapporte à Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred, et a en charge la communication interne et externe du groupe. Elle était jusque là directrice de la Communication externe et internationale de Renault.

