Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : rechute de -8,4% sur les 43E Cercle Finance • 22/11/2019 à 11:00









(CercleFinance.com) - Edenred a été victime d'une cyberattaque: sa divulgation a fait plonger le titre de -8,4%, jusque sur les 43E avant que le titre n'efface une partie de ses pertes à 45E. Il n'en reste pas moins l'ouverture d'un 'gap' sous 46E (avec réouverture à 44E, un seuil de soutien assez facilement identifiable) qui pourrait préfigurer un retour au contact d'un support oblique moyen terme qui gravite vers 42,5E

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -2.40%