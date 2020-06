Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : réalise un emprunt obligataire de 600 ME Cercle Finance • 10/06/2020 à 18:35









(CercleFinance.com) - Edenred annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire pour un montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 9 ans (échéance : 18 juin 2029), assortie d'un coupon de 1,375%. Cet emprunt obligataire permet au Groupe de renforcer ses ressources financières et d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans des conditions favorables. Edenred affectera le produit net de l'émission de cet emprunt obligataire aux besoins généraux de l'entreprise, ainsi qu'au refinancement de l'obligation de 250 millions d'euros (coupon de 2,625%) arrivant à échéance fin octobre 2020. Sursouscrite plus de 2 fois avec une demande totale supérieure à 1,2 milliard d'euros, cette émission a été placée auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -0.94%