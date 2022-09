Edenred: réalise l'acquisition d'EnjoyMonCSE information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 09:57

(CercleFinance.com) - Edenred élargit son offre à destination des Comités Sociaux et Economiques d'entreprise avec l'acquisition d'EnjoyMonCSE.



EnjoyMonCSE est un prestataire à destination des Comités Sociaux et Economiques d'entreprise (CSE).



Cette opération permet au Groupe d'enrichir sa base clients, notamment dans la région Sud Ouest où EnjoyMonCSE est très présent.



EnjoyMonCSE accompagne près de 600 Comités d'entreprise clients et compte plus de 100 000 utilisateurs.



Ilan Ouanounou, Directeur Général d'Edenred France, déclare : ' Edenred conforte sa position de leader en proposant sa solution à 600 nouveaux CSE clients. Nous disposons aujourd'hui plus que jamais d'une offre digitale et innovante particulièrement pertinente pour renforcer le pouvoir d'achat des salariés dans un contexte d'inflation et de tension sur le budget des ménages dédié à la culture et aux loisirs. '