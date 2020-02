Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : progression de 23% du résultat net annuel Cercle Finance • 26/02/2020 à 09:13









(CercleFinance.com) - Edenred publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en progression de 22,9% à 312 millions d'euros et un EBIT en hausse de 18,3% (+14,8% en données comparables) à 545 millions, en ligne avec l'objectif annoncé d'un EBIT entre 520 et 550 millions. Le revenu total du groupe de titres de services prépayés s'est établi à 1.626 millions d'euros, en croissance de 18% (+13,8% en données comparables), avec une croissance à deux chiffres dans l'ensemble de ses activités et de ses zones géographiques. Un dividende de 0,87 euro par action, en hausse d'un cent d'euro par rapport à 2018, sera proposé pour 2019. Edenred aborde 2020 avec confiance et confirme pour l'exercice en cours les objectifs annuels fixés à horizon 2022 dans le cadre du plan stratégique Next Frontier.

