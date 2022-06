Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Edenred: programme mondial de développement durable information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - Edenred fait part du lancement de 'Move for Good', un programme mondial de développement durable permettant à ses clients de réduire leur impact environnemental, tout en favorisant la préservation de la biodiversité.



Déjà opérationnel dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine, le programme sera déployé par le groupe de titres de services prépayés à l'échelle mondiale pour ses clients du secteur du transport et de la mobilité.



D'ici à fin 2022, la plateforme de données Edenred GoHub, offrira aux gestionnaires de flottes une vision à 360° des données de leurs véhicules, ce qui leur permettra de comprendre, de suivre et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).



Dans le cadre de 'Move for Good', il lance aussi des programmes d'incitation à la réduction des émissions de GES, aide désormais ses clients à compenser leurs émissions, s'engage à préserver la biodiversité et à restaurer les zones dégradées.