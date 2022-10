Edenred: présente son plan stratégique à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - Edenred présente aujourd'hui 'Beyond', un nouveau plan stratégique à l'horizon 2025 reposant sur une vision: 'être la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail'.



'Notre nouveau plan stratégique s'inscrit dans un nouveau paradigme caractérisé par le bouleversement des habitudes de travail, la transition énergétique et la digitalisation croissante de l'économie', indique Bertrand Dumazy, p.d.-g. d'Edenred.



Via Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment, Edenred compte accélérer le développement de ses solutions au-delà des titres-restaurant, au-delà des cartes carburant et au-delà des solutions de paiement. Edenred compte ainsi agréger, orchestrer et distribuer un nombre croissant de solutions B2B2C sur sa plateforme digitale.



'Nous allons aussi créer de nouveaux partenariats pour distribuer nos solutions et agréger des produits tiers sur notre propre plateforme. Nous allons davantage exploiter nos données pour créer de nouvelles sources de revenus. Enfin, nous allons explorer de nouvelles opportunités pour pénétrer de nouveaux marchés', poursuit le p.d.-g.



Sur la base de ce plan, Edenred compte atteindre un revenu total de l'ordre de 5 milliards d'euros à l'horizon de 2030.