Edenred, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 12 novembre 2025-
information fournie par AOF 12/11/2025 à 11:56

(AOF) - Edenred (-8,61% à 19,36 euros)

Edenred (-8,28% à 19,43 euros) accuse de loin la plus forte baisse du CAC 40, embarquant dans son sillage Pluxee (-12,56% à 13,64 euros), qui ferme la marche de l'indice SBF 120. Les deux entreprises sont pénalisées par la nouvelle réglementation au Brésil. En conséquence, Edenred a prévenu que ces mesures pourraient peser sur ses résultats. "Nous estimons l'impact total sur le bénéfice par action 2026 entre 14 % et 23 % et nous attendons à ce que les actions soient fortement impactées", soutient Jefferies, qui maintient sa recommandation Neutre sur le titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial des titres de services avec un volume d’affaires de 41 Mds€, né en 1962 ;

- Revenus de 2,9 Mds€ réalisés à 65 % dans le métier historique des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances…), à 24 %dans les solutions de mobilité professionnelle et à 11 % dans la motivation & solutions complémentaires (chèques-cadeaux, vouchers, programmes sociaux…) ;

- Positionnement fort en Amérique latine -Argentine, Brésil, Chili-avec 29 % des facturations, l’Europe représentant 60 % du chiffre d’affaires ;

- Ambition au service de 3 priorités ;

- scale the core : accentuer la croissance sur les métiers historiques,

- extend beyond : déployer rapidement les nouveaux services de motivité et solutions,

- expand in new business :

- Capital ouvert, Bertrand Dumazy étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs, Dominique d’Hinnin vice-président, Virginie Duperat-Vergne prenant le poste de directrice générale Finance en juin 2025.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Beyond » de lancement d’offres numériques au-delà des cœurs de métier :

- approche décentralisée (+ 250 programmes de paiements dans 45 pays),

- pragmatisme commercial (être à la fois tiers distributeur et distribué par des partenaires) avec focus sur les PME, le passage aux chèques-repas numériques améliorant les marges,

- maintien de l’avance technologique autour de la plateforme digitale d’intermédiation & de paiement et monétisation des données,

- renforcement des économies de coûts, plans de relance spécifiques pour les solutions cadeaux et les solutions de motivation, nouveau management pour la division aux Etats-Unis,

- rationalisation du portefeuille d’activités :

- par acquisitions dans les solutions (mobilité B2B en Italie, Beyond Food au Brésil, et Beyond Fuel en Europe) et par partenariats, tel celui avec Daimler Truck,

- par cessions : sortie progressive de l’activité B2C auprès des fintech, revue des contrats avec programmes sociaux publics, en repli en Europe, renforcés au Brésil,

- Stratégie environnementale visant, pour les 3 scopes d’activité, le net zéro carbone en 2050 :

- via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, le recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité,

- emprunts « verts » et critères ESG intégrés dans les attributions gratuites d’actions,

- Croissance future alimentée par le leader mondial britannique Reward Gateway, acquis en 2023, historiquement présent en Australie et Etats-Unis : après le déploiement de la plateforme en France, Italie et Belgique, pénétration, d’ici fin 2025, en Espagne, Allemagne et Roumanie ;

- Dans un environnement de taux favorable, situation financière très solide renforcée par l’autofinancement libre, de 881 M€ et la diminution de la dette ramenée à 1,8 Md€.

Défis

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1 er contributeur au bénéfice opérationnel, et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Valorisation boursière aux plus bas depuis 6 ans en raison des incertitudes politiques :

- Italie : plafonnement des commissions des titres-restaurants payés par les commerçants à partir du 3 ème trimestre,

- Brésil (estimation de 1/5 èmes des revenus opérationnels) : risque de remise en cause du statut de distributeur de systèmes de paiement ;

- Après une progression de 6,7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre,,objectif 2025 confirmés: « trajectoire de croissance sous-jacente forte » dans tous les métiers, dopée par les acquisitions, et croissance supérieure à 10 % du résultat d’exploitation ;

- Ambitions 2030 d’un doublement des revenus à plus de 5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,21 € et programme d’actions de 300 M€ étalé jusqu’à novembre 2027.

Valeurs associées

EDENRED
19,6650 EUR Euronext Paris -7,20%
