Edenred: partenariat avec la start-up sunday

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à la start-up sunday en vue de proposer un moyen de paiement au restaurant par QR code.



Le spécialiste des tickets-restaurant indique que la technologie entièrement digitale mise au point par la jeune pousse sera désormais intégrée au sein de son application MyEdenred.



Les utilisateurs pourront aussi régler leur addition 'en quelques secondes' en scannant le QR code de leur table pour accéder au menu, puis en ayant recours à l'interface de paiement en fin de repas.



Un reçu est ensuite envoyé au client pour confirmer le paiement.



Le partenariat avec sunday doit également permettre de partager la note entre plusieurs consommateurs, ou encore de laisser un pourboire.





