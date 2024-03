Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: partenariat avec IP Gruppo api en Italie information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Edenred annonce la signature d'un partenariat avec IP Gruppo api, groupe italien de solutions de carburants et de mobilité, auquel il rachètera la totalité de son activité de cartes énergie, celle-ci comptant un portefeuille d'environ 50.000 clients B2B.



Se développant à un rythme soutenu, l'activité de cartes énergie d'IP a généré un chiffre d'affaires opérationnel de plus de 30 millions d'euros en 2023. La transaction comprend aussi un accord à long terme avec IP portant sur l'approvisionnement en carburant.



L'intégration des clients de la carte énergie IP à la plateforme numérique Edenred UTA doit générer des opportunités de ventes croisées ainsi que des synergies commerciales, et renforcera significativement les activités de mobilité d'Edenred en Italie.



La transaction sera payée intégralement en numéraire et aura, dès la première année, un effet relutif sur le résultat net part du groupe. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, elle devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2024.





