Edenred : nouvelle directrice de la communication

(CercleFinance.com) - Edenred annonce l'arrivée d'Emmanuelle Châtelain en tant que directrice de la communication et membre du comité exécutif. Basée à Issy-les-Moulineaux, elle rapporte au PDG Bertrand Dumazy et a en charge la communication interne et externe du groupe. Précédemment directrice de la communication externe et internationale de Renault depuis 2018, Emmanuelle Châtelain succède à Marie-Laurence Bouchon, qui donne une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.

