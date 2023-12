Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: nomination d'une DG stratégie et performance information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de services Edenred fait part de la nomination de Constance Le Bouar au poste de directrice générale stratégie et performance, et à ce titre, de membre de son comité exécutif à compter du 19 décembre.



Depuis 2021, Constance Le Bouar occupait les fonctions de directrice de la stratégie et du développement pour la ligne de métiers 'avantages aux salariés' d'Edenred. Auparavant, elle a travaillé chez Aéroports de Paris et Pernod Ricard.



Dans ses nouvelles fonctions, elle pilotera les programmes de transformation visant à étendre les capacités transversales dans l'expérience client, l'excellence commerciale et l'innovation, et orchestrera l'exécution du plan stratégique 'Beyond22-25'.





