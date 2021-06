Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : nomination au comité exécutif Cercle Finance • 01/06/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - Edenred fait part de la nomination de Jean-Urbain Hubau comme directeur général des solutions de mobilité professionnelle et membre du comité exécutif, succédant à Antoine Dumurgier, qui 'a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle'. Jean-Urbain Hubau, précédemment en charge des solutions de mobilité professionnelle d'Edenred pour l'Amérique latine, dirige désormais la ligne de métier pour le monde entier. Il a rejoint Edenred en 2012 en tant que directeur financier du Brésil.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +0.13%