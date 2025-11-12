Edenred, LVMH, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Edenred

Edenred a pris acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurants et titres-alimentation au Brésil. Le décret présidentiel devrait être rendu public ce mercredi par le gouvernement et porte notamment sur le taux de commission marchands (MDR) et les délais de remboursement. Sur la base des informations disponibles, la société française s'étonne du contenu de ce décret qui diverge de manière très significative des discussions menées entre l'association professionnelle (ABBT) et le gouvernement.

LVMH

VMH, via sa division Montres, a dévoilé une prise de participation minoritaire au capital de La Joux-Perret, une manufacture suisse de mouvements horlogers. En outre, un accord commercial stratégique a été conclu afin d'offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères du numéro un mondial du luxe.

Spie

Spie a signé un accord portant sur l'acquisition de 89% du capital de la société allemande PIK AG. Basée à Berlin, cette dernière emploie environ 170 personnes et est spécialisée dans l'intégration et la maintenance de systèmes audiovisuels complexes, notamment pour les salles de conférence, amphithéâtres et salles de concert. Son portefeuille de services complet couvre l'intégration globale des technologies audiovisuelles et d'éclairage. L'an dernier, PIK a généré 42 millions d'euros de revenus et bénéficie d'une dynamique de croissance organique régulière et d'une base de clients solides.

Veolia

Veolia a annoncé l'obtention de deux nouveaux contrats, ainsi que la prolongation d'un autre dans l'exploitation et la maintenance de services d'eau en Australie. Le montant total de ces trois nouveaux accords s'élève à 700 millions de dollars australiens, soit 395,15 millions d'euros. Dans le détail, la filiale locale du groupe a été choisie par Central Highlands Water, un opérateur public, pour six usines de traitement de l'eau et une durée de 15 ans.

Viel et Cie

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Viel & Cie s'est élevé à 298,4 millions d'euros, en hausse de 5,6%, à change courants. A cours de change constants, les revenus ont affiché une hausse de 10,7%, à 312,7 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, la société, qui comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance, a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,2%, à change courants, pour un total de 951,9 millions d'euros.