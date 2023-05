Edenred: les conseils des brokers après le rachat de Reward information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 16:02

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Edenred avec un objectif de cours rehaussé de 62 à 68 euros, au lendemain de l'annonce par le groupe de l'acquisition de Reward Gateway, une transaction qui selon lui 'coche de nombreuses cases'.



Le broker explique apprécier l'opération en soulignant notamment qu'elle renforce la présence d'Edenred sur un marché attractif par une entrée dans de nouveaux pays et le renforcement de l'offre existante.



Stifel pointe aussi le profil financier solide de Reward Gateway, avec un potentiel de synergies venant par surcroît, et un renforcement du profil opérationnel via une diversification du portefeuille et un rééquilibrage géographique poursuivi.



Oddo BHF réaffirme également son opinion 'surperformance' sur Edenred avec un objectif de cours relevé de 64,5 à 68 euros, au lendemain de l'annonce de l'acquisition stratégique de Reward Gateway, 'un actif de qualité' et 'en phase avec la stratégie de croissance'.



S'il reconnait que le multiple d'acquisition 'peut apparaitre facialement élevé', le bureau d'études met en avant des métriques financières de la cible qui sont 'très solides, sur un marché prometteur'.



'L'année 2023 devrait être à nouveau une année porteuse pour Edenred, avec des catalyseurs importants (relèvement du consensus, M&A significatif) qui ne sont pas reflétés dans le cours actuel', juge-t-il plus largement.



Credit Suisse garde aussi sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 65E sur le titre Edenred.



L'annonce de l'acquisition de Reward Gateway est relevée par le broker pour qui 'l'avantage de l'accord réside dans les synergies de revenus, attendues à 50millions d'euros sur une période de cinq ans et pourrait ajouter une augmentation supplémentaire de 2 à 3% d'EPS'.



AlphaValue confirme en revanche sa note ' vente ' sur le titre Edenred, avec un objectif de cours à six mois de 50,6 euros laissant apparaître un recul potentiel de près de 14% par rapport au cours actuel.



Acteur majeur au Royaume-Uni et en Australie, Edenred est présenté comme ' une plateforme leader dans l'engagement des salariés ', avec quelque 4 000 clients et 8 millions d'utilisateurs. La structure devrait générer des ventes et un EBITDA respectifs de 95 et 45 M£ en 2023, estime le bureau d'analyses.



L'accord valorise Reward Gateway à un multiple EV / EBITDA 2023E de 20x (post synergies de taux d'exécution), et devrait être relutif pour le BPA à partir de 2024.



Selon AlphaValue, l'accord devrait générer des synergies annuelles >10 ME d'ici deux ans et plus de 50 ME de revenus d'exploitation potentiels dans les cinq prochaines années.