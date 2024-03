Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: lancement d'une opération de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Edenred annonce sa décision d'engager une opération de rachat d'actions, pour un montant maximum de 300 millions d'euros entre mi-mars 2024 et le 31 mars 2027, les actions ainsi rachetées devant être annulées.



'Cette opération intervient compte tenu de la solidité de la structure financière du groupe et de sa génération structurelle de trésorerie', explique la société de services et de paiements, ajoutant que ce programme sera exécuté en fonction des conditions de marché.



A cette fin, Edenred conclura dans les prochains jours un mandat avec un prestataire de services d'investissement qui s'exercera de mi-mars 2024 jusqu'à l'AG 2024, avec l'intention de le prolonger jusqu'au 31 mars 2027.





