Edenred : lancement d'une émission d'OCEANE 2028 Cercle Finance • 09/06/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Edenred annonce le lancement d'une émission inaugurale d'OCEANE liées au développement durable à échéance 2028, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros. La fixation des modalités définitives est prévue ce mercredi et le règlement-livraison est prévu le 14 juin. A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, elles seront remboursées au pair le 14 juin 2028. Si au 31 décembre 2025, la société n'atteint pas son objectif de performance durable (défini dans son Sustainability-Linked Bond Framework), elle sera tenu de payer au titre de chaque obligation éligible un montant égal à 0,50% de la valeur nominale unitaire.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -0.59%