Edenred, L'Oréal, Vivendi... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 20/10/2025 à 18:26

(AOF) - DMS Group

Diagnostic Medical Systems (DMS) a vu son chiffre d'affaires bondir de 10%, à 11 millions d'euros au troisième trimestre, après un recul de 2%, à 12,7 millions d'euros sur les trois mois précédents. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus s'affichent en progression de 5%, à 34,5 millions d'euros. L'activité sur la période de juillet à septembre a été soutenue par la division Radiologie qui a vu son chiffre d'affaires croître de 15%, contre +5% seulement sur le premier semestre.

Edenred

Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Egide

Le chiffre d'affaires consolidé d'Egide au premier semestre 2025 est en légère progression de 1% sur un an, atteignant 15,58 millions d'euros. L'Ebitda ressort à 182 000 euros, en amélioration de 559 000 euros par rapport au premier semestre 2024. En outre, la perte nette s'élève à 2,04 millions d'euros, contre une perte de 1,44 million d'euros un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d'un chiffre d'affaires en retrait sur Santier. Le groupe enregistre une perte d'exploitation de 1,38 million d'euro, contre une perte de 1,17 million d'euro un an avant.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la Manche présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

Le groupe de cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Quadient

Quadient étend son partenariat stratégique avec Evri, l'un des principaux acteurs de la livraison de colis au Royaume-Uni. Dans le cadre d'un nouvel accord, Evri activera dans les prochains mois 2 000 consignes connectées Parcel Pending by Quadient supplémentaires à travers le pays. Ce déploiement viendra renforcer de manière significative les options de livraison hors-domicile du transporteur.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau annonce la réalisation de son premier placement privé de type Schuldschein pour un montant total de 200 millions d'euros, réparti en deux tranches de 3 et 5 ans, soit une maturité moyenne d'environ 4 ans. La majorité de l'emprunt a été émise à taux variable (indexé sur l'Euribor 6 mois), le solde à taux fixe. Initialement prévu pour un montant de 150 millions d'euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, illustrant le soutien et la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière de Rémy Cointreau.

Vivendi

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le groupe spécialisé dans les solutions de paiement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

EDENRED
20,830 EUR Euronext Paris +0,92%
EGIDE
0,4700 EUR Euronext Paris +0,43%
GETLINK
15,600 EUR Euronext Paris -0,06%
L'OREAL
395,350 EUR Euronext Paris +1,20%
QUADIENT
14,140 EUR Euronext Paris +2,46%
REMY COINTREAU
48,980 EUR Euronext Paris +2,17%
VIVENDI
3,016 EUR Euronext Paris +0,17%
WORLDLINE
2,4370 EUR Euronext Paris +12,93%
