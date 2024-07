Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: hausse de plus de 16% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Edenred publie au titre des six premiers mois de 2024, un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 16,3% à 235 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 23,7% à 597 millions, soit une marge en progression de 1,8 point à 42,8%.



Le revenu total du groupe de solutions de paiement s'est accru de 18,5% à plus de 1,39 milliard d'euros, dont un chiffre d'affaires opérationnel en progression de 16% à 1,27 milliard (+15,4% en données comparables).



'Des cartes énergie aux services de péage et de maintenance, nos solutions de mobilité continuent de remporter un franc succès auprès des gestionnaires de flottes', souligne notamment le PDG Bertrand Dumazy.



Edenred précise ses objectifs pour 2024, avec un EBITDA désormais attendu entre 1,23 et 1,3 milliard d'euros contre 1,09 milliard en 2023. Il réitère en outre son ambition d'atteindre un revenu total de plus de cinq milliards d'euros en 2030.





Valeurs associées EDENRED 41,95 EUR Euronext Paris 0,00%