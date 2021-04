Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : hausse de 3,6% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2021 à 07:32









(CercleFinance.com) - Le revenu total s'établit à 373 millions d'euros au premier trimestre 2021, en progression de 3,7% en données comparables. En données publiées, la baisse est de 5,3%. Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires opérationnel atteint 363 millions d'euros, en croissance de 3,6% en données comparables (-5,1% en données publiées). Le chiffre d'affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 61% du chiffre d'affaires opérationnel total, atteint 223 millions d'euros, en croissance de 0,2% en données comparables (-6,4% en données publiées). Edenred confirme sa capacité à générer en 2021 un EBITDA en croissance organique de minimum 6%.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +1.41%