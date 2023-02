Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: hausse de 23% du résultat net en 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 09:37









(CercleFinance.com) - Edenred dévoile au titre de l'année passée, un résultat net part du groupe en hausse de 23,3% à 386 millions d'euros, en ligne avec la croissance de 24,9% de son EBITDA à un niveau historique de 836 millions, dans le haut de sa fourchette d'octobre dernier.



La marge d'EBITDA du groupe de titres de services prépayés ressort ainsi à 41,2%, en hausse de 0,7 point en données comparables, pour un revenu total de plus de deux milliards, en progression de 21,2% en données comparables.



Edenred propose le versement, au titre de 2022, d'un dividende d'un euro par action, en hausse de 11%, dans le cadre de sa politique de croissance progressive du dividende. Son paiement se fera intégralement en espèces.



Enfin, il confirme les objectifs fixés dans le cadre de son nouveau plan stratégique 'Beyond22-25' pour 2023, à savoir une croissance organique de l'EBITDA supérieure à 12% et un taux de conversion free cash-flow / EBITDA de plus de 70%.





