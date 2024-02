Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : franche cassure des 50E information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Après le trou d'air du 21 février, le titre ne parvient pas à se stabiliser et poursuit sa chute jusque 47,3E.

C'est la seconde fois qu'Edenred bascule sous 50E, la dernière fois c'était le 16 mars 2023.

Le titre décroche dans la foulée sous les 48,85E des 27/10 puis les 48E du 7 novembre: un nouvel épisode correctif s'enclenche en direction des 42,5E, ex-plancher du 14/06/2022 et support oblique moyen terme.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -3.17%