Edenred et Pluxee entourés après une décision de justice au Brésil

Edenred se distingue en tête du SBF 120 avec un gain de 5,18%, à 25,60 euros, suivi de son concurrent Pluxee qui avance de 4,80%, à 12,45 euros. Les deux sociétés dédiées à l'accompagnement des acteurs du monde du travail (avantages sociaux, titre-restaurant...) bénéficient d'une actualité porteuse au Brésil.

Selon la presse du pays (CNN Brasil, Folha de S.Paulo, Band...), la justice a suspendu plusieurs points centraux du décret du gouvernement fédéral qui modifiait les règles du Programme d'alimentation du travailleur, encadrant notamment les titres-alimentation et titres-restaurant.

L'ordonnance bloque l'imposition du plafond tarifaire fixé qui limitait à 3,6% la commission prélevée sur les commerçants (taux de remise) et à 2% la commission d'interchange, en plus d'annuler l'obligation de remboursement des restaurants sous 15 jours calendaires au motif d'une ingérence indue dans la gestion privée.

En d'autres termes, Edenred et Pluxee, pour qui le marché brésilien est particulièrement important, vont pouvoir conserver leur liberté tarifaire, ce qui écarte temporairement le risque d'un écrasement brutal de leur taux de marge opérationnelle.

En parallèle, l'obligation de rembourser les restaurants sous 15 jours calendaires a été annulée. Pour rappel, le modèle économique de ces sociétés repose en partie sur le "float", la trésorerie temporairement conservée entre le moment où l'employeur paie les titres et le moment où l'émetteur rembourse le restaurateur. Au Brésil, les taux d'intérêts sont historiquement élevés et placer cette trésorerie génère des revenus financiers considérables. Partant, garder le calendrier traditionnel permet de préserver directement ces profits.

L'euphorie pourrait toutefois être de courte durée car cette décision de justice est une mesure conservatoire. L'Etat a la possibilité de faire appel et la reconduction de Lula à la tête du pays pourrait ne pas être favorable à Edenred et Pluxee. Pour rappel, le décret suspendu en justice émane directement de la volonté politique du président de la république fédérative du Brésil.

L'avis d'AlphaValue

Pour AlphaValue, si cette suspension constitue une évolution favorable pour les émetteurs de titres-restaurant, le "plafonnement des commissions devrait néanmoins continuer à s'appliquer de facto dans l'intervalle, une annulation de la réglementation par la justice paraissant peu probable à court terme".

Les analystes expliquent que dans l'ensemble, Edenred reste leur valeur préférée du secteur, "en raison de sa moindre exposition au Brésil et de sa stratégie de diversification au-delà de la seule activité des titres-restaurant".