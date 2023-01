Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: entrée au capital de la fintech Betterway information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Edenred fait part de son entrée au capital de Betterway, une fintech française fondée en 2019 et pionnière dans l'offre de pass mobilités en entreprise, dont le groupe est déjà partenaire commercial depuis septembre 2022.



Cette nouvelle alliance entre les deux sociétés se caractérise par un apport en capital de quatre millions d'euros de la part d'Edenred pour accélérer le développement de Betterway sur le marché des avantages aux salariés.



Grâce à ces fonds, il va par exemple pouvoir permettre aux employeurs de financer facilement la recharge électrique ou le plein de carburant des véhicules de leurs collaborateurs, ou encore déployer à l'échelle des solutions de 'crédit mobilité'.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +0.48%