Edenred entre au capital de la fintech Betterway

(AOF) - Pionnière dans l’offre de pass mobilités en entreprise, Betterway fait entrer à son capital Edenred, leader mondial des solutions de paiement fléché. Cette nouvelle alliance consolide la vision stratégique des deux acteurs, déjà partenaires commerciaux depuis septembre 2022. Elle se caractérise par un apport en capital de 4 millions d’euros de la part d’Edenred pour accélérer le développement du nouvel ensemble sur le marché des avantages aux salariés.

Fondée en 2019, la fintech française Betterway a développé le premier compte dédié à la mobilité des salariés. Betterway permet aux entreprises de participer financièrement aux déplacements de leurs collaborateurs (trajets à vélo, en métro, covoiturage ou encore trottinettes) afin de rendre la mobilité durable accessible à tous. Ainsi, avec Betterway, chaque employé dispose d'une carte physique et virtuelle, valable chez l'ensemble des marchands de mobilité partout en France, soit plus de 8 000 magasins de vélos, opérateurs de transports en commun et de mobilité partagée.

Grâce à cette levée de fonds, Betterway va pouvoir étendre son domaine d'activités en permettant aux employeurs de financer facilement la recharge électrique ou le plein de carburant des véhicules de leurs collaborateurs. Ces nouveaux moyens permettront également à Betterway de déployer à l'échelle des solutions de “crédit mobilité” permettant aux salariés de disposer d'un budget alternatif à leur voiture de fonction. En outre, Betterway pourra s'appuyer sur les moyens commerciaux et marketing d'Edenred pour atteindre rapidement des dizaines de milliers d'entreprises clientes en France.

Ilan Ouanounou, directeur général d'Edenred France a commenté : " Cette alliance avec Betterway vient pérenniser et renforcer le partenariat que nous avions avec cet acteur pionnier dans les mobilités durables. Chez Edenred, nous sommes convaincus que les enjeux de mobilité vont s'accroître considérablement à l'avenir, et en tant que leader des avantages aux salariés, nous nous devons de proposer à nos utilisateurs, ainsi qu'aux employeurs, la palette de solutions la plus large possible. C'est tout l'objectif que nous portons avec Betterway. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial, né en 1962, des titres de services avec 30 % du marché ;

- Groupe historiquement spécialiste des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances et autres bonus pour 60 % du chiffre d’affaires de 1,6 Md€) et diversifié dans les solutions de mobilité professionnelle (26 %), la motivation et les solutions complémentaires (chèques cadeaux et autres vouchers, programmes sociaux) ;

- Positionnement fort, avec un rang de numéro un en Amérique latine (29 % des facturations), l’Europe représentant 62 % du chiffre d’affaires ;

- Modèle d’affaires fondé sur la plateforme digitale d’intermédiation et de paiement visant une croissance forte sur les marchés existants, l’accélération des services à valeur ajoutée, une monétisation accrue via l’exploitation des données et la pénétration des Etats-Unis ;

- Capital détenu à 14,74 % par le gestionnaire de fonds californien The Capital Group, Bernard Dumazy étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière très saine avec une dette nette ramenée à 1,1 Md€ à fin juin dont la notation a été mise en perspective positive.

Défis

- Plan stratégique « Gardian » 2025, une plateforme au service des acteurs du travail :

- Beyond Food : avantages aux salariés au-delà de l’alimentation,

- Beyond Fuel : accompagnement de la mobilité professionnelle avec services à valeur ajoutée,

- Beyond Payment : solutions au-delà de l’automatisation des paiements inter-entreprises,

- objectifs financiers : hausse annuelle de + 12 % du résultat d’exploitation,

- politique de distribution : engagement de hausse annuelle du dividende en valeur absolue ;

- Stratégie d’innovation financée par des investissements de 6 à 7 % des revenus et axée sur :

- la sécurité et l’agilité des centres de données et des systèmes d’information, avec Cloud privé et programme de cybersécurité,

- l’efficacité de la plateforme digitale, atout de pénétration des nouveaux marchés,

- la diversité des offres digitales, le déploiement des offres sur mobile et les solutions de maintien des liens avec les salariés en télétravail ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro carbone en 2050 validée par le standard SBTi1

- via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, e recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité,

- émission d’un emprunt « vert » et intégration des critères ESG dans les attributions gratuites d’actions,

- Poursuite des acquisitions avec une capacité d’investissement de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Succès des offres lancées en 2021 : multi-produits dans les avantages aux salariés, solutions de maintenance des flottes de véhicules, solutions 100 % dématérialisées, paiement mobile et connexion à 200 plateformes de livraison de repas…

Défis

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1er contributeur au bénéfice opérationnel et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Deux catalyseurs de croissance : hausse du taux de pénétration dans les PME (+ 21 % en 2021), et, surtout, les solutions de mobilité professionnelle, pôle renforcé par la prise de contrôle total d’UTA ;

- Après une progression de 23 % des revenus à fin septembre, 2ème relèvement de l’objectif 2022 d’un résultat opérationnel entre 810 et 840 M€.