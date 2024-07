Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: émission obligataire réalisée information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiement Edenred annonce avoir placé une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de huit ans, des obligations assorties d'un coupon de 3,625% et qui arriveront à échéance le 5 août 2032.



L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, avec un livre d'ordre souscrit plus de quatre fois et une demande totale excédant 2,2 milliards d'euros.



L'opération renforce la structure financière et la liquidité du groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire à 3,6 ans contre 3,2 ans à fin juin 2024. Elle permettra notamment à Edenred de poursuivre le déploiement de son plan Beyond22-25.





Valeurs associées EDENRED 37,72 EUR Euronext Paris +0,40%