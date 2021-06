Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : émission d'OCEANEs pour environ 400 ME Cercle Finance • 09/06/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Edenred a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance en juin 2028. Cette émission est d'un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6 173 792 actions sous-jacentes. La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 64,79 euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les Obligations seront émises à un prix d'émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas intérêt.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -0.90%