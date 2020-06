Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred émet 600 millions d'euros d'obligations Reuters • 10/06/2020 à 18:32









PARIS, 10 juin (Reuters) - Le groupe de services et de paiements Edenred EDEN.PA a annoncé mercredi avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d'euros destiné à renforcer ses ressources financières. L'émission obligataire porte sur une durée de neuf ans et est assortie d'un coupon de 1,375%. "Edenred affectera le produit net de l'émission de cet emprunt obligataire aux besoins généraux de l'entreprise, ainsi qu'au refinancement de l'obligation de 250 millions d'euros (coupon de 2,625%) arrivant à échéance fin octobre 2020", a indiqué le groupe dans un communiqué. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

