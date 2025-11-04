Edenred dévoile ses objectifs d'Ebitda pour 2026-28, le titre chute

Edenred EDEN.PA chute en Bourse mardi après avoir annoncé ses prévisions de croissance annuelle du résultat opérationnel pour 2026, 2027 et 2028, les objectifs financiers du spécialiste des titres-restaurant, dévoilés à l'occasion d'une journée des marchés financiers, n'ayant pas convaincu les investisseurs.

Le groupe, qui a détaillé son plan stratégique "Amplify25-28", dit anticiper une croissance annuelle de son Ebitda comprise entre 2 et 4% en 2026 et entre 8 et 12% en 2027 et 2028, ainsi qu'un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65% sur chaque année couverte par le plan.

Ces ambitions sont toutefois jugées, le titre cédant 9,51% à 23,08 euros vers 09h00 GMT.

Les analystes de JP Morgan, qui comparent la stratégie 2025-2028 d'Edenred à son plan stratégique précédent, "Beyond 22-25", soulignent que les objectifs antérieurs prévoyaient une croissance annuelle de l'Ebitda supérieure à 12%.

Jefferies fait le même constat et relève que le taux de conversion free-cash-flow/Ebitda était attendu à plus de 70% dans le cadre du plan Beyond 22-25.

"Nous pensons que les investisseurs à long terme auront besoin de plus de clarté concernant la France et le Brésil au sujet de la révision en cours du cadre réglementaire avant de redevenir (à nouveau) plus constructifs à l'égard du titre", observent par ailleurs les analystes de JP Morgan alors que de possibles changements dans la législation sur les avantages aux salariés pourraient être apportés dans ces pays.

CA DE PLUS DE €5 MDS D'EUROS EN 2030

Afin de mettre en œuvre le plan Amplify25-28, Edenred dit pouvoir compter notamment sur des investissements stratégiques en intelligence artificielle (IA) et en technologie "au service d'une offre augmentée et d'une plus grande productivité".

"En mettant l'IA et l'exploitation des données au cœur de notre modèle, notre intention est d'attirer plus de clients, d'accroître le nombre et la valeur des solutions que nous leur proposons et rendre notre base d'utilisateurs plus active pour mieux la valoriser", a déclaré Bertrand Dumazy.

Le groupe dit également prévoir de renforcer ses lignes de métier et son portefeuille de solutions grâce à des acquisitions stratégiques et d'augmenter progressivement le dividende.

"Nous confirmons ainsi notre ambition de viser plus de 5 milliards d'euros de revenus en 2030, une ambition à laquelle participeront les acquisitions que nous mènerons dans le respect de la plus stricte discipline financière", a déclaré dans un communiqué Bertrand Dumazy, président et directeur général d'Edenred.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)